Wetswijziging Mexico doorgevoerd, rechters voortaan gekozen door de bevolking

Correspondent Midden-Amerika Boris van der Spek:

"In Mexico gaan verkiezingscampagnes, met name op regionaal en lokaal niveau, al snel gepaard met zwart geld en beïnvloeding door de georganiseerde misdaad. De zorgen van tegenstanders, dat bijvoorbeeld drugskartels zo meer invloed krijgen op het rechtssysteem, zijn dus niet ongegrond.

Dat het huidige juridische systeem moet worden hervormd, is duidelijk. Maar weinig zaken komen voor de rechter en qua capaciteit, vaardigheden en geld kampen aanklagers en onderzoekers vaak met een tekort. Maar het is de vraag of het direct laten kiezen van rechters de oplossing is. Sommige critici zeggen dat de democratie in Mexico gevaar loopt, omdat regeringspartij Morena zo nog meer macht krijgt en nog meer hervormingen kan doorvoeren."