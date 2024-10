NOS

NOS Nieuws • vandaag, 18:10 Kamermeerderheid voor wettelijk vastleggen NAVO-norm

Een ruime Kamermeerderheid steunt een voorstel om in de wet vast te leggen dat minimaal 2 procent van het bruto nationaal product aan defensie moet worden besteed. Bij de NAVO bestaat al sinds 2006 de afspraak dat de lidstaten die norm moeten halen, maar in de praktijk bleven veel landen lange tijd eronder.

Mede onder druk van de internationale ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren steeds meer landen hun defensie-uitgaven fors opgeschroefd en het merendeel voldoet inmiddels aan de 2 procent-norm. Dat geldt ook voor Nederland.

'Niet bezuinigen bij economische tegenspoed'

Om te voorkomen dat in tijden van economische tegenspoed opnieuw op defensie wordt bezuinigd, dienden partijen een initiatiefwet in bij de Kamer om de norm wettelijk te verankeren. Kabinet en Kamers zijn er dan dus aan gebonden. De initiatiefwet werd aanvankelijk ingediend door SGP, VVD, CDA en Volt en later ondertekenden ook NSC, D66, JA21 en ChristenUnie het voorstel.

Voorman Stoffer van de SGP, de partij die al jaren pleit voor stevige defensie-uitgaven, noemde het vandaag in de Kamer een historische vergissing dat jarenlang is bezuinigd. Behalve de partijen van de indieners lieten ook PVV en BBB zich lovend uit over de initiatiefwet, waarmee een grote meerderheid is verzekerd.

GroenLinks-PvdA niet overtuigd

GroenLinks-PvdA is wel voor het voldoen aan de norm, maar die fractie is er niet van overtuigd dat wettelijke verankering nodig is: "Wij willen een betrouwbare partner zijn binnen de NAVO en we nemen het huidige dreigingsbeeld serieus. Maar volgens ons kan deze wet nooit de noodzaak van die politieke steun vervangen", zei woordvoerder Nordkamp.

Hij voegde eraan toe dat vastlegging een afwijking van de gewone begrotingssystematiek is en hij benadrukte dat de Kamers uiteindelijk met een begrotingswet toch ook van een verankerde norm kunnen afwijken. Voor GroenLinks-PvdA is vastlegging in de wet niet onbespreekbaar, maar alleen als het echt noodzakelijk is. De partij laat de uiteindelijke afweging afhangen van het antwoord van de initiatiefnemers. Dat komt later.

Overigens is ook in de formatie afgesproken dat de coalitiepartijen voor wettelijke vastlegging zijn. Dat er een Kamermeerderheid voor is, is dus geen verrassing.