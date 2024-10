ANP Gans, foto ter illustratie

In samenwerking met Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 17:03 Provincie Zeeland versoepelt regels om ganzen af te schieten

Jagers krijgen meer mogelijkheden om op ganzen te schieten in Zeeland. Dat heeft het provinciebestuur besloten. De populatie ganzen is stukken hoger dan gewenst, en geeft overlast voor boeren.

Het gaat om de grauwe gans en de brandgans. Het aantal grauwe ganzen is in de afgelopen zes jaar ruim verdubbeld. Het aantal brandganzen is in diezelfde tijd twaalf keer zo hoog geworden. Ze eten gewassen, en laten uitwerpselen achter op het land van boeren. Een deel van de schade kunnen boeren verhalen op de provincie. Die rekening loopt daardoor steeds hoger op: afgelopen mei was er 2 miljoen euro aan schade geregistreerd volgens gedeputeerde Wilfried Nielen.

De provincie nam al maatregelen tegen ganzen, maar volgens Nielen niet voldoende. Zo gaf de provincie afgelopen mei toestemming aan Faunabeheereenheid Zeeland om ganzen te vangen en te laten vergassen tijdens de broedperiode. Of dat daadwerkelijk is gebeurd, is volgens Nielen onduidelijk.

Schemering

In de hoop het aantal ganzen in de provincie te verminderen, komt er vanaf nu meer ruimte voor jagers. Zo mogen ze de ganzen op meer uren van de dag beschieten. Voorheen mocht dat alleen van zonsopgang tot zonsondergang; nu komt daar op beide momenten van de dag een uur bij. Dat moet effectief zijn, omdat ganzen zich vooral in de schemering verplaatsen. En het moment waarop de ganzen van het rustgebied naar de akker vliegen, is een effectief moment om ze te kunnen schieten.

Er komt ook bij dat jagers ganzen mogen doden met een mes om ze uit hun lijden te verlossen als een schot niet meteen dodelijk is. En om de jacht nog effectiever te maken, mogen ganzen gelokt worden met voer of geluid. "Eerst zaten jagers na een schot drie uur in hun neus te peuteren voordat er weer een gans kwam. Nu kunnen ze op wel dertig beesten in een uur schieten", zegt Nielen tegen Omroep Zeeland.

Afspraken

Er gelden afspraken over het aantal ganzen dat minimaal in de provincie Zeeland moet leven - zo wordt de soort in stand gehouden. Nu mogen jagers in Zeeland net zo lang doorgaan met schieten op brandganzen en grauwe ganzen tot dat minimumaantal is bereikt. Voor de grauwe gans zijn dat 10.000 dieren, voor de brandgans 6170.

Dat is fors minder dan het aantal ganzen dat bij de zomertelling van 2023 werd vastgesteld. Toen werden ruim 16.000 grauwe ganzen gezien, en 12.000 brandganzen.