Oplossen van een lichaam als alternatief voor begraven stap dichterbij

Het kabinet wil het mogelijk maken dat iemands lichaam na overlijden wordt opgelost in een warme vloeistof. Dit proces heet alkalische hydrolyse, of ook wel resomeren.

Er zijn al langer plannen om dit toe te staan, onder meer omdat het duurzamer zou zijn dan andere methoden: de Gezondheidsraad adviseerde er in 2020 positief over. Het toenmalige kabinet kondigde wetgeving aan.

De huidige minister van Binnenlandse Zaken, Uitermark, heeft nu een concept voor een nieuwe wet gepubliceerd. Burgers en organisaties kunnen er de komende tijd op reageren. Het is de bedoeling dat het voorstel later naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Veel belangstelling voor mogelijkheid

Uitermark benadrukt dat er in Nederland al enige jaren belangstelling is voor de mogelijkheid van resomeren. In een onderzoek in 2017 zei een kwart van de bevolking deze methode in overweging te willen nemen als bestemming voor hun lichaam. Volgens het kabinet voldoet het aan een maatschappelijke behoefte.