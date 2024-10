Storing reisplanner NS, wel vertrektijden in app en op stations

De reisplanner van NS heeft te maken met een storing. Zowel via de site als de app van NS is het niet mogelijk om een reis te plannen.

NS meldt dat het in de app wel mogelijk is om de actuele reisinformatie te checken via het tabblad vertrektijden. Die informatie is ook beschikbaar op de schermen op de stations. Ook is het mogelijk om een treinreis via 9292.nl te plannen.