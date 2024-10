Zangeres Cissy Houston (91), moeder van Whitney Houston, overleden

De Amerikaanse zangeres Cissy Houston is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie op sociale media. Cissy Houston is de moeder van de wereldberoemde zangeres Whitney Houston. Zij overleed in 2012 op 48-jarige leeftijd.

Solocarrière

Naast een carrière als achtergrondzangeres had Houston ook succes met een solocarrière. Zo won ze onder meer twee Grammy Awards voor beste soul- en gospelalbum in 1997 en 1998.

Houston leed aan Alzheimer. In de Amerikaanse staat New Jersey werd ze in een hospice verzorgd. Daar overleed ze in het bijzijn van haar familie.