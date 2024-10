Podcast De Dag: 7 oktober, een gesprek

Het is 7 oktober en gisteren zetten we een speciale editie van onze podcast online, waarin we de aanslag van Hamas in Israël en het jaar dat daarop volgde in geluid hebben samengevat. Vandaag een gesprek.

Chantal Suissa-Runne en Fatima Akalai zijn beiden co-voorzitter van de stichting Yallah, een kring van betrokken islamitische en joodse Nederlanders. Ze bespreken hoe zij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar zelf hebben beleefd, en hoe ze zagen dat de verhoudingen ook hier in Nederland, met name tussen joden en moslims, op scherp kwamen te staan. Beiden geloven heilig in de kracht van het gesprek. "Dat klinkt soft, maar dat is het niet en het is het moeilijkste wat er is."