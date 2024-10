Regenboogbankjes Middelburg beklad voor officiële onthulling

In Middelburg zijn twee regenboogbankjes beklad met zwarte verf. De bankjes zouden vrijdag, op Coming Out Day, pas officieel onthuld worden.

"Eerlijk gezegd waren we niet verbaasd", vertelt Adri Nieuwkerk van COC Zeeland tegen Omroep Zeeland . Teleurstelling heerste er wel toen het vanochtend gemeld werd. "Zo'n bankje is een symbool. Het staat voor een eerste stap en het straalt uit dat iedereen hier mag zijn."

Zoals gepland

Dat er dan zo gereageerd wordt, door de bankjes te bekladden, geeft volgens Nieuwkerk aan hoe het ervoor staat met de acceptatie in de samenleving. Op de vraag of hij niet bang is dat dit opnieuw zal gebeuren, antwoordt Nieuwkerk dat het risico er natuurlijk altijd is. "Het is belangrijk dat je je niet gewonnen geeft", voegt hij eraan toe.