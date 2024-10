De Librije nu enige Nederlandse restaurant met drie sterren

Nederland heeft nog één driesterrenrestaurant over. De Librije in Zwolle heeft als enige opnieuw de hoogste waardering van Michelin gekregen. De Librije heeft al sinds 2004 drie Michelin-sterren. De inspecteurs noemen de eigenaren Jonnie en Thérèse Boer "de vaandeldragers" van culinair Nederland.

Restaurant Inter Scaldes in Kruiningen, dat jarenlang de top mede aanvoerde, krijgt dit jaar twee sterren. Het restaurant begon weer bij nul na een overname en een verbouwing. De nieuwe eigenaren Jeroen en Sanne Achtien "brachten Inter Scaldes in korte tijd opnieuw naar de top van de Nederlandse gastronomie", oordeelt Michelin. Jeroen Achtien liet bij Omroep Zeeland doorschemeren dat hij rekening hield met 'maar' een ster.

De Michelin-sterren werden rond de middag toegekend bij een ceremonie in Maastricht. Tien restaurants hebben een eerste ster gekregen. Vorig jaar werden nog zeventien restaurants voor het eerst onderscheiden met een ster.

Acht zaken krijgen een Groene Michelin-ster, voor duurzame gastronomie. Daarvan zijn er nu in totaal 23.

Het totale aantal sterrenrestaurants is licht achteruitgegaan, van 125 naar 122. In de hele Michelin-gids staan ruim 500 Nederlandse zaken met een aanbeveling van de restaurantbeoordelaars.

De sfeer, het servies of het interieur van een restaurant spelen bij de beoordeling geen rol.

De bekendmaking van de sterren was bij de horecavakbeurs BBB Maastricht. Tijdens de ceremonie werden ook een jonge chef en servicemedewerkers in de schijnwerpers gezet.

Lendl Mijnhijmer van restaurant Showw in Amsterdam won de Michelin Sommelier Award voor zijn wijnadviezen en combinaties met gerechten. Meteen daarna mocht hij zelf bekendmaken dat zijn eigen restaurant ook een ster krijgt.

Vorige week werd al bekend dat vijftien restaurants een Bib Gourmand krijgen. Dat is een onderscheiding voor zaken die volgens de inspecteurs zeer goed eten serveren tegen redelijke prijzen, ongeacht kookstijl of concept. In Nederland zijn nu 83 restaurants met een Bib Gourmand.