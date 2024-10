ANP amilieleden en aanhangers van Israëlische gijzelaarsbij de residentie van premier Benjamin Netanyahu in Jeruzalem vandaag

NOS Nieuws • vandaag, 08:37 Israël herdenkt en demonstreert vandaag een jaar na de aanslagen in Israël

In Israël en daarbuiten wordt vandaag de Hamas-terreuraanslag van precies een jaar geleden herdacht. Veel Israëliërs gaan vandaag naar ceremonies, begraafplaatsen en herdenkingsplaatsen in het hele land, ter nagedachtenis aan de honderden slachtoffers en de tientallen gijzelaars die nog steeds niet zijn bevrijd.

Om 06.30 uur lokale tijd, het exacte uur waarop Hamas zijn aanval lanceerde, verzamelden nabestaanden zich op de plek waar een jaar geleden het Supernova-muziekfestival werd gehouden. Op dat festival werden ongeveer 400 feestvierders door Hamas neergeschoten en veel anderen gegijzeld en meegenomen naar Gaza.

Op dezelfde tijd trokken de families van de gijzelaars naar de residentie van premier Benjamin Netanyahu in Jeruzalem. Met foto's en spandoeken vroegen zij aandacht voor hun geliefden die nog niet zijn teruggekeerd. 97 gijzelaars worden nog altijd vermist, al wordt ervan uitgegaan dat een deel van deze groep niet meer in leven is.

De familieleden lieten vanochtend een sirene op het tijdstip waarop de terroristische aanslagen van 7 oktober 2023 begonnen:

0:26 Familieleden van ontvoerde Israeliërs lopen mars door Jeruzalem

Vanavond wordt in Israël ook een officiële staatsceremonie uitgezonden vanuit de zuidelijke stad Ofakim. In die stad werden bij de terreuraanslag van Hamas ruim twintig Israëli's gedood. De ceremonie zal als thema 'Daden van moed en hoop' hebben, meldt persbureau AP. De ceremonie werd vooraf zonder publiek opgenomen, om mogelijke verstoringen te voorkomen.

Voor vandaag stond in Tel Aviv ook een grote samenkomst gepland. De families van de doden en gegijzelden wilden daar demonstreren over het onvermogen van de regering om de aanval te voorkomen en hun frustratie dat de resterende gijzelaars nog niet zijn terugbracht. Daar wilden volgens AP tienduizenden mensen op afkomen, maar dat aantal is teruggeschroefd vanwege het verbod op grote bijeenkomsten door de dreiging van raketaanvallen vanuit Iran en Hezbollah.

Vanochtend werd de noordelijke stad stad Haifa getroffen door Hezbollah-raketten. Israëlische media melden dat daarbij tien mensen gewond zijn geraakt. De lokale politie meldt dat gebouwen beschadigd raakten en dat er verschillende mensen lichte gewond raakten.

Herdenking en protest in Nederland

Het Israëlische leger meldde dat het vanochtend met luchtaanvallen Hezbollah-wapenopslagfaciliteiten in de omgeving van Beiroet heeft getroffen. Ook zouden er Hezbollah-doelen in Zuid-Libanon en het Beka-gebied zijn geraakt, waaronder wapenopslagfaciliteiten, infrastructuurlocaties en een commandocentrum.

Buiten Israël worden over de hele wereld demonstraties en herdenkingen verwacht. In Nederland staan pro-Palestijnse sit-ins op verschillende treinstations in de planning. In Amsterdam is vanavond een officiële herdenking waarbij onder anderen premier Dick Schoof aanwezig is.

Op de Dam in Amsterdam organiseert de werkgroep Op de bres voor Israël een manifestatie. Daar zullen verschillende korte toespraken worden gehouden en wordt er een enorme Israëlische vlag uitgerold.