NOS Voetbal • vandaag, 14:14 Go Ahead zet opmars voort en klopt Heracles in Overijsselse derby

2:43 Bekijk de samenvatting van Go Ahead Eagles - Heracles Almelo

De Overijsselse derby tussen Go Ahead Eagles en Heracles Almelo is geëindigd in een zege voor de Deventenaren. De thuisclub ging in de zonovergoten Adelaarshorst met een achterstand de rust in, maar won verdiend met 4-1.

Go Ahead beleefde onder de nieuwe trainer Paul Simonis, begin juli in allerijl weggeplukt bij sc Heerenveen nadat René Hake was ingegaan op een aanbod van Manchester United, een stroeve start van de competitie. Maar op de drie nederlagen in vier duels volgde vlot herstel met zeges bij Sparta en FC Groningen en een gelijkspel tegen Ajax.

Het opgedane zelfvertrouwen was goed zichtbaar tegen Heracles, dat eveneens net twee zeges en een remise achter de rug had. De thuisploeg was veelal op de helft van de gasten te vinden en leverde ook wat schoten af. Heraclied Luka Kulenovic was niettemin na een kwartier met het hoofd als eerste dicht bij de openingsgoal.

ANP Luka Kulenovic heeft Heracles naar 0-1 gekopt

Dat had een waarschuwing moeten zijn voor Go Ahead, dat via Bobby Adekanye en Oliver Antman nog wel voor gevaar zorgde, maar door een volgende kopbal van de 1,90 meter lange Kroaat, perfect bediend door Feyenoord-huurling Mimeirhel Benita, kort voor rust op achterstand kwam.

Antman had meteen na de pauze de kans op de gelijkmaker, maar kwam niet tot een schot. Het bleek uitstel van executie. Nadat De Keijzer een kopbal van Joris Kramer over de lat had getikt, zat de doelman bij de daarop volgende hoekschop helemaal mis en kon Gerrit Nauber de 1-1 binnentikken.

Pro Shots Gerrit Nauber heeft de 1-1 voor het intikken

Go Ahead zette de jacht naar de winnende treffer in. Invaller Oliver Edvardsen miste nog - in buitenspelpositie - van dichtbij voor open doel, maar de Noor werd een kwartier voor tijd na een mooi passje van de Zweed Victor Edvardsen aangetikt door De Keijzer. Penalty. Een klusje voor aanvoerder Mats Deijl: 2-1.

Heracles perste er nog een slotoffensief uit, maar kon niet voorkomen dat Go Ahead de drie punten over de streep trok. Sterker, Victor Edvardsen en Finn Stokkers, beiden op aangeven van Oliver Edvardsen, deden er nog een schepje bovenop: 4-1.

En daarmee doorbrak de ploeg een vervelende trend. De 22 vorige keren dat Go Ahead de openingstreffer had moeten incasseren, kon de wedstrijd niet meer worden gekeerd.