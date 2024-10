Eye Filmmuseum Het water wordt weggepomt uit de kunstbunker

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 12:05 Unieke filmbeelden uit onder water gelopen bunker Castricum onbeschadigd

De films die eerder dit jaar onder water kwamen te staan in een opslagbunker in Castricum zijn er zonder blijvende schade vanaf gekomen. "We hebben echt geluk gehad."

Het ging om nitraatfilms die waren opgeslagen in een Castricumse opslagbunker van het Eye Filmmuseum in Amsterdam. In juni ontdekten medewerkers van Eye dat er bijna een halve meter water in die bunker in het duingebied stond. Een pomp die het grondwater op peil moest houden, bleek uitgevallen.

De 87 blikken zijn daarna in alle haast gevriesdroogd en vacuüm getrokken. Met resultaat, blijkt vier maanden later.

"Ik had dat eerlijk gezegd niet verwacht", zegt filmrestaurator van Eye Annike Kross tegen NH Nieuws. "De films bleken nog goed rolbaar. Nitraat bevat een soort gelatine en dat gecombineerd met water is niet best. We hebben echt geluk gehad."

Kunstbunker De zogenoemde kunstbunker in Castricum werd vlak voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd door de gemeente Amsterdam. Het was een geheime bergplaats voor Nederlandse kunstwerken, om die te beschermen tegen bombardementen en om te voorkomen dat ze in handen van de Duitse bezetter zouden komen. Schilderijen van Jan Steen, Frans Hals en Johannes Vermeer werden in de bunker veiliggesteld. Ook De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn werd er een tijd opgeslagen. Na de oorlog is het gebouw in gebruik genomen door het Eye Filmmuseum. Er worden duizenden nitraatfilms bewaard, waarvan sommigen meer dan honderd jaar oud zijn. Volgens Eye bestaat de opgeslagen collectie uit 'het alleroudste filmerfgoed van tussen 1895 tot ongeveer 1950': "Dit zijn dus eigenlijk de Nachtwachten van het Eye Filmmuseum, zou je kunnen zeggen."

Het museum wil het liefst de films op een andere plek opslaan, maar een nieuwe plek is niet eenvoudig te vinden. Het nitraat waar de films van gemaakt zijn, is zeer licht ontvlambaar en soms ook explosief. De films mogen daardoor niet worden opgeslagen in de buurt van woonhuizen.

Daarom zijn er in de bunker in Castricum tijdelijk maatregelen getroffen. Zandzakken, schotten, een verhoogde drempel en een extra pomp moeten het water buiten houden.

"We hebben alle onderste planken ook leeg gemaakt. Maar we maken ons echt grote zorgen of we het water buiten kunnen houden", zegt Kross. Het museum gaat twee keer per week de (lucht)vochtigheid controleren in de bunker.