Excuses voor wachtrij van 2 kilometer op vliegveld München

De luchthaven van München heeft excuses aangeboden aan reizigers voor de chaotische toestanden op het vliegveld. Donderdag misten daar honderden mensen hun vlucht door gigantische wachtrijen. Voor de veiligheidscontrole was de rij op het hoogtepunt 2 kilometer . Mensen deden er uren over om bij hun vliegtuig te komen; 750 mensen lukte dat helemaal niet.

Het ging donderdag mis, op een Duitse nationale feestdag. Veel Duitsers gebruiken het extra lange weekend dat ze hebben voor een reis. Ook is het vanwege het Oktoberfest extra druk in München.

Luchthavendirecteur Lammers kwam gisteravond met een verontschuldiging. "Dit is niet wat we gewend zijn en ook niet wat we willen", zei hij bij de regionale omroep BR. Hij kondigde per direct maatregelen aan. Zo worden reizigers beter over de hele luchthaven verdeeld en gaan er extra balies open.