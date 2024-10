EO EO-programma 'Dit is de kwestie' over tot de islam bekeerde vrouwen is dinsdag uitgezonden op tv

NOS Nieuws • vandaag, 08:33 Bekeerde vrouwen boos over EO-uitzending waarin zij hun verhaal deden Sona Boker Sona Boker

De aflevering van het EO-programma Dit is de kwestie die eerder deze week is uitgezonden, leidt tot woede en teleurstelling bij de vrouwen die eraan hebben meegewerkt. Het programma portretteert vrouwen over hun bekering tot de islam.

De bekeerde vrouwen vinden dat zij compleet anders zijn neergezet dan de programmamakers hen van tevoren hadden verteld. Afspraken over het gebruikte beeld zijn volgens de deelnemers geschonden. Ze vinden dat de aflevering, die TikTok-bekeerlingen heet, gericht is op sensatie.

In een e-mail die een van de vrouwen op haar TikTok-kanaal laat zien valt te lezen wat de programmamakers naar eigen zeggen beogen met het programma. Daarin staat dat ze de aflevering wilden maken vanwege de "onwetendheid in de maatschappij", waardoor er nog veel vooroordelen bestaan over bekeerlingen. De vrouwen zouden "trots" mogen vertellen over hun keuze en wat de islam hen brengt.

Verder gaven de programmamakers in de e-mail aan dat zij hopen met de aflevering andere bekeerlingen en hun ouders te helpen in het proces, objectief te zijn en niet op zoek te zijn naar sensatie.

'Neergezet als labiele meiden'

De bekeerde vrouwen die in het programma te zien zijn, uiten nu hun onvrede, ook tegenover de NOS. "Ze hebben ons neergezet als labiele meiden die zomaar alle trends volgen", zegt Laura, een van de geïnterviewde vrouwen. "Ik ben zo gekwetst."

EO Laura in de uitzending van 'Dit is de kwestie'

"Tijdens de opnames voelde het alsof ze pushten over dat bekeren tot de islam een trend of radicaal besluit is", vervolgt Laura. "Wij hebben duidelijk gemaakt dat we het daar niet mee eens zijn en daar dus ook niet op willen reageren, maar vervolgens zijn we wel neergezet als 'TikTok-bekeerlingen', zoals de naam van de aflevering luidt."

Laura deelt haar teleurstelling in een TikTok-video, die inmiddels meer dan 200.000 keer is bekeken. Op de video van Laura reageren mensen die ook zijn benaderd, zich in haar ervaringen herkennen en niet te spreken zijn over het programma.

Geen trend

Ook influencer Rosie Jasmijn reageert op haar kanalen op de video. Aan de NOS vertelt ze dat ze dat de programmamakers haar niet selecteerden voor het programma, omdat ze niet "kneedbaar" zou zijn.

Wel is een van haar video's in de aflevering te zien ter illustratie van meiden die volgens de programmamakers via TikTok tot de islam zijn bekeerd. "Ik heb mijn bekeringsverhaal duidelijk uitgelegd en alsnog zetten ze het neer alsof ik me even via een app bekeer", zegt Rosie Jasmijn.

Ze vindt dat bekeren tegenwoordig als hype of trend wordt gezien. "Die reacties krijg ik soms ook, maar dat klopt totaal niet. Ik heb mij drie jaar verdiept en mijn bekering een half jaar geheim gehouden. Alles privé, juist omdat ik er goed onderzoek naar wilde doen", zegt ze. "Bekeerlingen worden neergezet als labiele mensen. Zulke programma's dragen bij aan een vertekend beeld."

Daarmee doelt ze ook op Vandaag Inside, dat aandacht besteedde aan de EO-aflevering. Volgens vaste gast Johan Derksen steken mensen elkaar aan en zijn ouders van bekeerlingen hulpeloos. Een "raar fenomeen" noemde hij de bekeringen. Ook Donny Roelvink, die eerder dit jaar is bekeerd, werd genoemd.

Reactie EO De EO zegt tegen de NOS dat de aflevering "met de beste intenties is gemaakt" en dat de afspraken zijn nageleefd. De omroep herkent zich niet in het beeld dat de vrouwen schetsen en spreekt van een evenwichtige en genuanceerde aflevering. Vanwege de privacy wil de EO niet zeggen welke afspraken er met de vrouwen zijn gemaakt. "Wel hebben we contact met verschillende deelnemers na de uitzending."

Inmiddels is de beschrijving bij de aflevering op de site van de EO gewijzigd. De omroep sprak eerst over "jonge meiden die niet lekker in hun vel zitten en zich bekeren via TikTok". Nu staat er dat er op TikTok steeds vaker video's verschijnen van jonge meiden die zich tot de islam bekeren. Volgens de woordvoerder is dit gedaan vanwege opmerkingen over de beschrijving.