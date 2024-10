MediaTV Op de A4 vloog gisteravond een auto in brand

NOS Nieuws • vandaag, 07:16 Man die te hulp schoot bij autobrand op de A4 zwaargewond geraakt

Op de snelweg A4 bij Rotterdam is gisteravond een man zwaargewond geraakt bij een aanrijding. Hij had zijn auto stilgezet op de snelweg om een gestrande automobilist te helpen, maar werd zelf aangereden. De man is met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Beneluxtunnel tussen Schiedam en Pernis. Op een wegdeel zonder vluchtstrook was een auto in brand gevlogen. Een tweede auto was bij die auto gestopt, volgens de politie omdat de bestuurder de automobilist te hulp wilde schieten. Een derde auto botste vervolgens op de stilstaande wagens.

De precieze toestand van de gewonde man is onduidelijk. De brand is geblust door de brandweer en de weg is inmiddels weer vrij.