AFP F-18

NOS Nieuws • vandaag, 16:48 F-18 stort neer in Spanje, piloot omgekomen

In Spanje is de piloot van een F-18 omgekomen toen zijn straaljager neerstortte. Dat gebeurde in de buurt van Teruel, een stad in de oostelijke regio Aragón. De toedracht is onduidelijk.

In een bericht op X zegt de Spaanse luchtmacht: "We betreuren het te moeten melden dat onze collega, luitenant-kolonel Pablo Estrada Martín, is omgekomen bij het F-18-ongeluk."

Het Spaanse leger beschikt over twee types straaljager, de Eurofighter Typhoon en de in de VS gemaakte F-18.

In mei vorig jaar stortte ook een F-18 neer in Spanje, nadat het toestel in de problemen was gekomen tijdens een demonstratie. Toen overleefde de piloot de crash. In 2017 crashten twee straaljagers in een week tijd. In beide gevallen kwam de piloot om het leven.