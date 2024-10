AFP De politie van Moskou

NOS Nieuws • vandaag, 14:25 • Aangepast vandaag, 15:20 Nederlandse man opgepakt in Rusland, zou politieagent geslagen hebben

In Rusland is een Nederlandse man opgepakt vanwege het slaan van een politieagent. Dat melden diverse Russische media. De aanleiding zou onenigheid over een omgevallen verkeersbord zijn geweest.

Het zou gaan om de 64-jarige Harry van W. Hij zou de agent in zijn gezicht geslagen hebben in de buurt van Smolenskaya, een metrostation in het centrum van Moskou.

Russische media schrijven dat W. struikelde over een verkeersbord, dat hij vervolgens een schop gaf om zijn woede af te reageren. Toen een politieagent hem daarop aansprak, zou hij de klap hebben uitgedeeld. De Russische autoriteiten hebben een strafzaak geopend.

Amerikaan die politieagent nog vast

Afgelopen augustus werd in Moskou een Amerikaanse man opgepakt voor het slaan van een politieagent. Even daarvoor zou hij het personeel van het hotel waar hij verbleef hebben mishandeld. Hij kreeg in eerste instantie vijftien dagen celstraf voor 'hooliganisme' vanwege het incident met het hotelpersoneel.

Later werd een nieuwe strafzaak geopend voor het aanvallen van de politieagent. Daarvoor kan hij een celstraf van maximaal vijf jaar krijgen. De Amerikaan zit nog altijd vast.