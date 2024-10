NOS Chemelot Geleen

NOS Nieuws • vandaag, 12:22 CO2-uitstoot is gedaald, maar de industrie is nog niet groener

De grootste vervuilers in de Nederlandse industrie zijn niet groener geworden, maar juist vervuilender. Dat concludeert de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De uitstoot van CO2 is tussen 2021 en 2023 gedaald, maar dat komt vooral doordat bedrijven minder hebben geproduceerd. Per afgeleverd product is er meer CO2 uitgestoten.

Een half jaar geleden meldde de Emissieautoriteit dat de uitstoot vorig jaar met ruim 13 procent was gedaald. "De cijfers die we nu hebben, bevestigen wat we toen al vermoedden: een lagere productie die maar beperkt het gevolg is van verbeterde en schonere productiemethoden", zegt directeur-bestuurder Mark Bressers.

Wanneer een bedrijf minder produceert, betekent dat dus niet direct dat daarmee de uitstoot wordt teruggedrongen. "Een fabriek moet ook op temperatuur worden gehouden", legt Bressers uit. Daar is brandstof voor nodig en daarbij komt ook CO2 vrij.

Toch zijn er ook bedrijven die het wel goed hebben gedaan. Van de 282 onderzochte bedrijven heeft iets meer dan de helft de uitstoot minder vervuilend kunnen maken. "Maar dat zijn de kleine bedrijven, de grote gaan verder achteruit."

Meer fossiele brandstoffen

Over het geheel genomen is de industrie slechter gaan presteren. Dat zit ook in een toename van het gebruik van fossiele brandstoffen. Die toename heeft mogelijk te maken met het overvolle stroomnet.

Veel bedrijven die willen overstappen op elektriciteit en een aanvraag hebben gedaan voor een aansluiting, staan op een wachtlijst. Netbeheerders zijn nog druk bezig met het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet. Dat kan nog jaren duren.

Volgens de emissieautoriteit moet nu vooral worden ingezet op vernieuwing. "Dat is de enige weg vooruit. We moeten zorgen dat we dezelfde producten kunnen maken met minder CO2-uitstoot."