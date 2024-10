AFP Chérif tijdens de rechtszaak

NOS Nieuws • vandaag, 04:23 Brein achter aanslag op Charlie Hebdo veroordeeld tot levenslang

De man die wordt gezien als het brein achter de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo is in Frankrijk veroordeeld tot levenslang. Peter Chérif (42) zou de twee broers die het bloedbad op de redactie aanrichtten hebben getraind.

De broers Kouachi schoten in januari 2015 in het wilde weg op de redactie van Charlie Hebdo, omdat het blad grappen had gemaakt over de islam. Daarbij kwamen twaalf medewerkers om het leven. Wereldwijd werd er geprotesteerd tegen het geweld onder het motto 'Je suis Charlie'.

De twee daders werden enkele dagen later omsingeld in een gebouw en doodgeschoten toen ze het vuur openden op politieagenten.

Jeugdvriend

Chérif was een jeugdvriend van de jongste Kouachi-broer. Hij werd ervan verdacht hem te hebben getraind toen hij zelf voor al-Qaida in Jemen vocht, tussen 2011 en 2018. Chérif werd in 2018 in Djibouti opgepakt.

Volgens de aanklagers was Chérif de architect van een serie aanslagen in Frankrijk dat decennium. Hijzelf ontkende te hebben geweten wat de broers van plan waren. Wel gaf hij toe dat hij betrokken was geweest bij de gijzeling van drie Franse hulpverleners in Jemen in 2011.

Zijn advocaat benadrukt dat Chérif nooit expliciet is aangeklaagd voor betrokkenheid bij de Charlie Hebdo-aanval, "omdat ze daar het bewijs niet voor hebben". Hij is ervan overtuigd dat het OM daarom gekozen heeft voor de bredere aanklacht 'deelname aan een terreurorganisatie'.