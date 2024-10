Ravage na plofkraak in Amsterdam, huis onbewoonbaar verklaard

In samenwerking met

Een plofkraak op een geldautomaat in Amsterdam-Zuid heeft afgelopen nacht een enorme ravage veroorzaakt. Zeker veertien omliggende woningen liepen schade op en minstens één huis is onbewoonbaar verklaard. Niemand raakte gewond.

De plofkraak op de automaat, die vastzit aan een drogisterij in de Maasstraat, was vannacht rond 02.30 uur. Bewoners van de woningen erboven hoorden twee 'gigaknallen'. De beheerder van de panden bevestigt aan regionale omroep NH dat er inderdaad twee explosies zijn geweest.

Glas valt nog

Bewoners die naar buiten kwamen om te kijken wat er aan de hand was, mochten daarna niet meer naar binnen. Dat zou te onveilig zijn vanwege naar beneden vallend glas. Zij zijn opgevangen op een politiebureau.

Ondertussen mogen bewoners die zijn binnengebleven nog steeds niet naar buiten. Het is nog niet duidelijk wanneer die maatregel wordt opgeheven. De straat is afgezet.

Volgens de politie zijn na de explosies vannacht twee mannen op een motorscooter gevlucht in de richting van de Churchilllaan. Het is niet duidelijk of zij iets hebben buitgemaakt.