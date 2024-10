ANP

NOS Nieuws • vandaag, 13:07 4 jaar cel geëist vanwege gijzeling GTST-acteur Bas Muijs

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen de man die GTST-acteur Bas Muijs vorig jaar gijzelde, afperste en mishandelde. Hij is aangeklaagd voor poging tot doodslag. De andere verdachte in de zaak, een ex-vriendin van Muijs, hoorde 200 uur werkstraf tegen zich eisen.

Muijs, onder meer bekend van Goede Tijden Slechte Tijden, werd in het voorjaar van 2023 onder valse voorwendselen naar een woning in Arnhem gelokt. Hij dacht dat hij daar een terminaal zieke fan zou ontmoeten. Maar eenmaal aangekomen bij de woning werd hij gegijzeld.

Volgens het OM werd de acteur geslagen, gewurgd en beschoten met een spijkerpistool. De man eiste tienduizenden euro's van Muijs. Als hij niet akkoord zou gaan, zou de man een video op het internet zetten waarin Muijs moest vertellen dat hij zijn ex-vriendin heeft verkracht.

Nadat het filmpje was opgenomen, bracht de man Muijs naar het ziekenhuis. Bij het zien van de verwondingen sloeg het personeel alarm. De politie kon de dader snel daarna arresteren. Het bleek te gaan om de nieuwe vriend van de ex-vriendin van Muijs.

Minder toerekeningsvatbaar

Deze Harry W. (41) is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, vanwege zijn ADHD en zijn alcohol- en drugsgebruik. "Ik vind een forse onvoorwaardelijke straf passend", zei de officier van justitie in de rechtszaal. Ze wil naast de celstraf voor W. ook een drugs- en alcoholverbod en een contactverbod met Muijs.

W. zei vandaag spijt te hebben van zijn acties. Hij besloot Muijs in de val te lokken na een verhaal dat zijn vriendin hem de avond ervoor vertelde. Ze zei verkracht te zijn door Muijs en een andere man tijdens een vakantie in Salou, nu zo'n veertien jaar geleden. "Ik was in de veronderstelling dat ik iets goeds deed voor mijn partner", aldus W. "Maar ik heb er spijt van en kan me nu niet voorstellen dat het zo ver gekomen is."

Paniek

Muijs' ex-vriendin Madelon L. (33) was aanwezig bij de gijzeling, maar greep niet in. Tegen haar is behalve een werkstraf ook een voorwaardelijke celstraf van vier maanden geëist.

Ze zei vandaag dat ze niet wist dat Muijs zou langskomen en in paniek raakte toen ze hem zag. "Ik tunede uit. De laatste keer dat ik hem zag was niet echt een prettige omstandigheid." Het OM gelooft niet dat ze niet wist van zijn komst, mede door allerlei zoektermen op internet en berichten die ze verstuurde, schrijft Omroep West.

Muijs was zelf niet aanwezig in de rechtbank, omdat hij volgens zijn advocaat niet opnieuw geconfronteerd wil worden met de "heftige en angstige" situatie. Wel werd een citaat van hem voorgelezen in de rechtbank: "Ik was vreselijk bang om dood te gaan. Voor mijn gevoel duurde het wurgen zo'n dertig tot veertig seconden. Ik heb afgetikt, maar hij reageerde daar niet op."