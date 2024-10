Struikelen op straat: steeds vaker voetgangers bij de spoedeisende hulp

Volgens de formele definitie zijn dit geen verkeersongevallen, waardoor deze groep minder wordt gezien. "We wisten dat die groep groot was, maar deze omvang hadden we niet verwacht", zegt onderzoeker Susanne Nijman in het NOS Radio 1 Journaal.

Cijfers vallen niet mee

VeiligheidNL vroeg bij de spoedeisende hulpafdelingen de cijfers op over 2013 tot 2022. Van de 20.000 mensen die voor een enkelvoudig ongeval op zo'n afdeling hulp vroegen, was het merendeel 60 jaar of ouder. Meer dan de helft had na twee maanden nog last van de opgelopen verwondingen. In 2022 overleden honderd mensen door zo'n enkelvoudig ongeval, dat getal is sinds 2013 verdrievoudigd.