Omroep West Leidenaren stonden al vroeg in de rij voor haring en wittebrood

NOS Nieuws • vandaag, 12:23 Koning, Armin van Buuren en trouwerijen bij jubileumjaar Leidens Ontzet

In Leiden is er vandaag een speciale editie van het Feest der Feesten, oftewel het Leidens Ontzet. De viering is extra groots, want precies 450 jaar geleden werd de stad bevrijd van de Spanjaarden.

Met festiviteiten in de binnenstad wordt stilgestaan bij de bevrijding van de stad na de Spaanse belegering in 1574. Het was het begin van de terugtocht van de Spanjaarden uit het land: een historisch keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog.

Armin van Buuren en de koning

Traditiegetrouw begonnen de feestelijkheden al een dag eerder met de kermis, een parade en danspodia door de hele stad. Ook vandaag staan verschillende vertrouwde elementen op het programma. Zo werd de dag geopend met gezamenlijke zang tijdens de reveille en het eten van haring en wittebrood, de etenswaren die de Watergeuzen ook uitdeelden aan de hongerige inwoners toen ze hen bevrijdden.

Sla de carrousel over Omroep West Twee gelukkige koppels mochten bij wijze van uitzondering op 3 oktober trouwen

Omroep West Emmers vol haring worden de deur uit gedragen

Omroep West De stegen van de binnenstad stonden gisteravond aardig vol

Omroep West De Taptoe, een parade van Leidse verenigingen op 2 oktober

Omroep West De Taptoe, een parade van Leidse verenigingen op 2 oktober

Maar vanwege het jubileumjaar heeft de 3 October Vereeniging dit jaar extra uitgepakt. Zo gaf de wereldberoemde dj Armin van Buuren, een geboren en getogen Leidenaar, gisteravond een grote show op het dak van een parkeergarage. Het optreden was overal in de stad te volgen via beeldschermen en trok veel belangstelling.

En vandaag komt koning Willem-Alexander naar de stad. Hij krijgt een rondvaart en bezoekt een historische expositie in Museum De Lakenhal. Met zijn bezoek houdt hij een traditie in stand. Bij de 400-jarige herdenking in 1974 kwam koningin Juliana naar Leiden en in 1924 was koningin Wilhelmina te gast.

Toch trouwen

Nog een bijzonderheid zijn de twee huwelijken vandaag. Normaliter is trouwen op 3 oktober niet mogelijk in Leiden, maar dit jaar maakt de gemeente een uitzondering vanwege het jubileum. Stellen konden zich eerder dit jaar aanmelden en de twee koppels met het mooiste liefdesverhaal zijn vandaag getrouwd.

Na de huwelijksvoltrekkingen moeten de echtparen direct door naar de volgende activiteit: de Grote Optocht, schrijft Omroep West.

Vanavond wordt de feestdag traditiegetrouw afgesloten met een vuurwerkshow.