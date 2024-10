ANP Horecapersoneel ging meer verdienen, foto ter illustratie

vandaag, 07:12 Loonstijging in afgelopen drie maanden evenaart record uit 2023

In de afgelopen drie maanden zijn de cao-lonen met 6,8 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De loonstijging is gelijk aan het vierde kwartaal van 2023. Dat was toen de hoogste loonstijging in ruim veertig jaar.

In de zorg ging het personeel er de afgelopen maanden gemiddeld ruim 7 procent op vooruit. Volgens het CBS werken zo'n 1,6 miljoen Nederland in de zorg. Een loonstijging in die sector maakt dus veel uit voor het totaal.

De lonen stegen in juli, augustus en september het hardst in de particuliere sector, met 7,3 procent. Met name medewerkers van woningbouwverenigingen (12,4 procent) en horecapersoneel (10,8 procent) erop vooruitgegaan.

Gecorrigeerd voor inflatie

Dat de lonen in sommige sectoren hard stijgen, terwijl de inflatie enigszins gedempt is, heeft vooral te maken met cao's die pas dit jaar zijn aangepast. Een deel van het extra salaris moet de pijn van de duurdere boodschappen en hogere maandelijkse rekeningen verzachten. Gecorrigeerd voor inflatie blijft er een gemiddelde loonstijging van 3,1 procent over.