AFP Een schip van MSC Cruises verlaat de haven van Genua

NOS Nieuws • vandaag, 14:14 MSC Cruises schuldig aan 'greenwashing', moet klimaatclaims schrappen

MSC Cruises mag in reclames geen omstreden beweringen meer doen dat zijn cruises duurzaam zijn. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft het cruisebedrijf op de vingers getikt na reclames dat passagiers met het cruisebedrijf op een duurzame vakantie kunnen gaan.

Klimaatorganisatie Fossielvrij NL had samen met Advocates for the Future en Reclamejagers een procedure tegen MSC aangespannen vanwege 'greenwashing'. Dat is wanneer bedrijven zich milieuvriendelijker voordoen dan ze in werkelijkheid zijn.

Na een maandenlange procedure heeft de RCC uitspraak gedaan dat MSC Cruises bepaalde reclame-uitspraken niet meer ongefundeerd mag beweren. Zo brachten ze via televisiespotjes, sociale media en de website naar buiten dat ze "een van de schoonste" scheepsbrandstoffen gebruiken, namelijk LNG. Ook beweerde MSC ernaar te streven in 2050 geheel klimaatneutraal te varen.

'For a greater beauty'

Volgens de RCC was de meest misleidende reclamecampagne van MSC Cruises die met het thema 'For a greater beauty'. De reclames waren in meer dan dertig landen op tv te zien, waarin ze doorgingen met de omstreden beweringen dat het bedrijf ernaar streeft klimaatneutraal te varen.

YouTube.com / MSC Cruises Een screenshot uit de reclamevideo van MSC Cruises

Volgens de RCC is dat een doel waarvan "redelijkerwijs" niet verwacht kan worden dat het gehaald wordt. Ook de claim van MSC dat het bedrijf "bij alles wat we doen" milieuverantwoordelijkheid centraal stelt, klopt niet volgens de RCC. Hetzelfde geldt voor de bewering dat LNG een schone brandstof is. "Een dergelijke absoluut verwoorde claim past niet bij fossiele brandstoffen", stelt de commissie.

MSC mag in reclames wel beweren "om de planeet te geven en de oceanen te respecteren". De RCC voelt niets voor een algeheel verbod op reclames voor cruisereizen.

Dubbel zo vervuilend als vliegen

Cruisen wordt als een van de meest vervuilende manieren gezien van reizen. Dat komt door het extreem hoge brandstofverbruik, schadelijke emissies en de vervuilende impact ervan zowel aan land als op zee. Volgens Fossielvrij NL is cruisen zelfs twee keer vervuilender dan vliegen.

MSC Cruises heeft laten weten dat het merendeel van de door de RCC geadviseerde veranderingen al is doorgevoerd.