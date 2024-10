'Meer dan 70 doden bij Israëlische legeracties in Gaza'

Acties van het Israëlische leger hebben in de stad Khan Younis in de Gazastrook volgens Palestijnse medische autoriteiten aan zeker 51 Palestijnen het leven gekost, onder wie zeven vrouwen en twaalf kinderen. 82 mensen zouden gewond zijn geraakt.

Inwoners vertelden persbureau Reuters dat de Israëlische luchtmacht de stad zwaar bombardeerde terwijl grondtroepen drie wijken binnentrokken. "De explosies waren enorm", zei een inwoner die vier familieleden verloor. "Veel mensen zouden nog onder het puin liggen. We kunnen niet bij hen komen om ze te redden."

Khan Younis is de op een na grootste stad in Gaza. Het Israëlische leger deed er dit jaar al eerder pogingen om Hamas daar uit te schakelen. Het grootste deel van de stad werd daarbij vernield, maar net als in andere plaatsen wist Hamas zich te hergroeperen.