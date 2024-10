Eigen foto Het herstelde horloge

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 13:29 Horloge na vijftig jaar in koeienmaag en weiland hersteld en terug bij eigenaar

De Rolex van de Engelse boer James Steele (95) verdween zo'n vijftig jaar geleden in de maag van een koe. Afgelopen zomer werd het klokje weer gevonden, weliswaar verroest en beschadigd, maar nu tikt' ie weer, dankzij horlogemaker Kalle Slaap uit Grootschermer.

In het begin van de jaren 70 verloor de Engelsman zijn horloge in een weiland in Oswestry, een plaats in het westen van Engeland. Het gebeurde tijdens het voeren van de koeien.

Het klokje verdween en Steele had niet gedacht dat hij zijn kostbare bezit ooit zou terugzien. Maar afgelopen zomer werd het tóch gevonden dankzij iemand die met een metaaldetector aan de gang was in een ander deel van het weiland. "Een deel waar Steele eigenlijk nooit kwam", zegt horlogemaker Slaap. "Dus dat moet via een koe zijn gegaan."

Eigen foto De overhandiging van het horloge door reparateur Slaap aan eigenaar Steele.

De Rolex was verdwenen in de maag van een koe, zo bevestigde een Engelse dierenarts aan de eigenaar, en heeft daarna al die jaren in het weiland gelegen. Het horloge was daarom flink beschadigd en moest gerepareerd worden.

Youtube-kanaal

Daarvoor was de Nederlandse horlogemaker Kalle Slaap de perfecte kandidaat. Hij heeft een Youtube-kanaal met bijna 40.000 abonnees die live kunnen meekijken terwijl Slaap horloges repareert.

De volwassen kleindochter van Steele kende dat kanaal en tipte haar grootvader over de reparateur. Zo kreeg Slaap het klokje en drie maanden later tikt de Rolex als nooit tevoren.

Slaap heeft hem persoonlijk afgeleverd bij Steele in Oswestry. "Ik wilde het hem graag zelf komen brengen omdat dit zo'n bijzonder verhaal is", zegt hij tegen regionale omroep NH. "Hij kon het eindresultaat niet geloven. Er hangen veel mooie herinneringen aan het uurwerk en hij dacht het nooit meer te kunnen zien."

Burgemeester erbij

De overhandiging trok veel bekijks: familieleden van Steele waren erbij, maar ook de burgemeester van Oswestry. Als bedankje kreeg Slaap een munt uit 1694 waar Willem van Oranje op staat afgebeeld met zijn vrouw Mary. "Om de eeuwenoude band tussen onze landen te benadrukken. Heel bijzonder."