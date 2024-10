Oekraïense troepen trekken zich terug uit strategisch belangrijk Voehledar

Correspondent Christiaan Paauwe:

"Al sinds het begin van de oorlog probeert Rusland Voehledar in handen te krijgen. Twee eerdere grootschalige offensieven liepen vast en leidden tot grote Russische verliezen. Deze keer waren de Oekraïners dusdanig onderbemand en minder bewapend, dat ze het stadje wel moesten opgeven.

Omdat frontale aanvallen niet lukten, omsingelde Rusland Voehledar steeds verder, waardoor de positie van de Oekraïners onhoudbaar werd. De verdedigende troepen dreigden vast te komen zitten. De vraag was hoe lang Oekraïne zou blijven verdedigen, met het risico dat zijn troepen helemaal omsingeld zouden worden.

Voehledar werd een fort genoemd en is strategisch en logistiek belangrijk als schakelpunt tussen het zuidelijk front en het front in de Donbas. Maar de meningen zijn verdeeld of dit grote gevolgen zal hebben voor het verdere verloop van de oorlog in de Donbas. De verwachting is dat Oekraïne verderop nieuwe posities zal kunnen innemen en het lijkt er niet op dat Rusland nu de slagkracht heeft om door te stoten. Maar met de verovering van Voehledar is Moskou wel weer een stap verder in de verovering van de regio Donetsk."