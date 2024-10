Gevluchte chauffeur van verongelukte en uitgebrande Thaise bus opgepakt

De chauffeur van de Thaise schoolbus die gisteren verongelukte en uitbrandde is opgepakt. Bij de brand kwamen 23 mensen om het leven, vooral schoolkinderen.

In de bus zaten 39 scholieren en zes leraren die op schoolreis waren. De brand ontstond waarschijnlijk toen de bus een klapband kreeg en daardoor tegen een vangrail reed. Het vuur greep zo snel om zich heen dat ongeveer de helft van de passagiers niet kon ontsnappen.

Het duurde lang voordat de politie kon vaststellen hoeveel mensen bij de brand waren omgekomen. Het uitgebrande voertuig was urenlang te heet voor reddingswerkers om erin te kunnen stappen.

In paniek

De buschauffeur heeft verklaard dat hij een brandblusser wilde halen bij een bus in de buurt, maar dat hij in paniek was weggerend toen hij merkte dat hij de brand niet meer kon blussen.