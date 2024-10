Vier hockeyers voorlopig afwezig bij Nederlandse ploeg; keren terug in 2025

De spelers werden vooralsnog niet opgenomen in de zogenoemde trainingsgroep van 31 spelers, maar zullen in 2025 aansluiten.

Pro League-wedstrijden

Balk en De Geus richten zich in de komende periode op hun maatschappelijke carrière, Croon revalideert van een blessure. Ook Blok voegt zich later weer bij de groep.

"Na een zeer intensieve periode, waarin spelers alles opzij hebben gezet voor een maximaal resultaat in Parijs, geven we de komende periode de ruimte aan de spelers om zich ook op andere vlakken verder te ontwikkelen", legt Delmee uit in een persbericht. "Er ontbreken nu dus ook een aantal bekende namen. Zij zullen in 2025 weer aansluiten bij de groep."