Jongeren missen nieuws door algoritmes techbedrijven

Grote techbedrijven bepalen met algoritmes welk nieuws iemand te zien krijgt en dat vormt een bedreiging voor een goed werkende democratie. Dat staat in een onderzoek van het Commissariaat voor de Media.

Met name jongeren (op wie het onderzoek zich richtte) die hun informatie vooral van sociale media halen, missen door de algoritmes een deel van het nieuws.

Minder in aanraking met nieuws

Onderzoeker Karin Schut zegt dat jongeren thuis minder in aanraking komen met nieuws. "Ik ben opgegroeid met de tv om acht uur aan voor het journaal. Dus dat keken we mee. Dat gebeurt nu minder. Ook ligt de krant minder op tafel. Dat betekent niet dat die niet meer gelezen wordt, maar vaak digitaal. Daarmee komt nieuws thuis minder vaak automatisch voorbij."

Jongeren gebruiken zoekmachines voor het vinden van extra informatie en om te controleren of iets klopt. Nieuwswebsites of -apps worden daarvoor een stuk minder gebruikt.

Afspraken nodig tussen pers en tech

Daarvoor zijn volgens het commissariaat afspraken nodig tussen nieuwsorganisaties en publieke omroepen met de techplatformen. Ook moet er wet- en regelgeving komen en goed toezicht. Op die manier moet een gevarieerd, breed nieuwsaanbod een prominentere plek krijgen in het aanbod van sociale media.

Ook moeten er nieuwe verdienmodellen voor de nieuwssector worden ontwikkeld, bepleit het commissariaat. "In Australië is Google gaan betalen voor de doorgifte van nieuws", geeft onderzoeker Schut als voorbeeld.

Voor nieuwsorganisaties is het lastig om geld te verdienen met nieuws op sociale media. Dat geldt met name voor private nieuwsmerken. Zo verdienen kranten vooral geld aan oudere, betalende abonnees en commerciële televisieorganisaties aan advertentie-inkomsten op televisie. Op sociale media wordt vooral geld verdiend door de techbedrijven zelf.

Platform speciaal voor jongeren

Grote landelijke nieuwsmerken zoals De Telegraaf, RTL Nieuws, NU.nl of de NOS zijn bij driekwart van de jongeren bekend.

Vooral nieuwsmerken met een platform specifiek gericht op jongeren doen het goed. Nieuws wordt daar met name gevolgd als jongeren de invalshoek interessant vinden, of als het het nieuwsonderwerp specifiek over jongeren gaat.