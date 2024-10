Meerdere scholen in Deventer blijven dicht na dreigmail over schietpartij

Vier locaties van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer blijven de rest van de dag gesloten. Aanleiding daarvoor is een mail die naar de school is gestuurd. Daarin wordt gedreigd met een schietpartij.

Een woordvoerder van de school meldt aan Oost dat de vier locaties pas morgen weer open gaan. "Er worden maatregelen genomen, zowel zichtbaar als onzichtbaar, voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers." Dat besluit is genomen in overleg met politie, justitie en de gemeente.

De middelbare scholen zijn sinds vanmorgen dicht, vanwege een dreigmail die bij de school was binnengekomen. In een bericht dat ook rondgaat op sociale media, staat: "Ik zal iedereen doden zonder genade en niemand sparen." De locaties Marke Noord en de locatie Zuid worden daarin genoemd als doelwit.

'Dreiging niet reëel'

De ernst van de dreigementen was voor de directie van het Etty Hillesum Lyceum aanleiding direct contact te zoeken met de politie. Die heeft de bedreiging in onderzoek. Toch gaf de school eerder vanmorgen aan dat er "geen aanleiding is om te denken dat de dreiging reëel is".