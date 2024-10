Laatste Britse kolencentrale van het net

Groot-Brittannië heeft afscheid genomen van kolencentrales. Gisteren ging de laatste dicht in Ratcliffe-on-Soar bij Nottingham, in het midden van het land. Daarmee eindigt na 142 jaar een tijdperk; in 1882 opende in Londen de wereldwijd eerste centrale waar energie werd opgewekt door de verbanding van kolen.

De sluiting past bij de Britse ambities om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Steenkool is de meest vervuilende fossiele brandstof die er is. De Britse regering spreekt dan ook van een mijlpaal. Het land wil vanaf 2030 alleen nog duurzame energie opwekken.

In 2012 waren kolencentrales nog goed voor bijna 40 procent van de totale energievraag. Dat aandeel daalde daarna snel, vooral door de opkomst van wind- en zonne-energie. Ook gas is nog altijd een grote energiebron voor Groot-Brittannië.

De directeur van de centrale in Ratcliffe-on-Soar sprak gisteren van een emotionele dag. Hij en zijn 170 collega's blijven nog zo'n twee jaar in de centrale voor de ontmanteling.

Nederland

Groot-Brittannië is het eerste land van de G7, een groep van grote geïndustrialiseerde landen, dat kolencentrales in de ban doet. Kleinere ontwikkelende landen zoals België en Zweden draaien al langer zonder stroom uit kolencentrales.

Nederland heeft nog vier kolencentrales: de Eemshavencentrale in Groningen, twee op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven en de Amercentrale in Noord-Brabant. Die is al grotendeels overgegaan op biomassa. Vanaf 2030 mogen er in Nederland geen kolen meer worden verbrand om energie op te wekken.