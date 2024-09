Rechter: Europarcs misleidde vrouw bij koop vakantiehuis

Vakantieparkbedrijf Europarcs heeft een potentieel dure nederlaag geleden in de rechtbank. Dat schrijft het FD op basis van een vonnis uit juni.

De zaak draait om een recreatiewoning op de Europarcs-locatie in Kaatsheuvel. Op het kantoor van dat park tekende een vrouw drie jaar geleden een koopovereenkomst voor een vakantiehuisje dat nog gebouwd moest worden. Ze betaalde ruim 205.000 euro en dacht dat ze eigenaar zou worden van het huisje.

In de praktijk liep het anders. Zodra het huisje er stond, werd het automatisch eigendom van grondeigenaar Europarcs. De vrouw had dus alleen het gebruiksrecht 'gekocht'. Maar dat had niemand haar van tevoren verteld.