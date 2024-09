AFP

NOS Nieuws • vandaag, 19:52 Podcast De Dag: op reis met de paus

In de podcast vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vreede over een voor de paus bewogen reis in de Lage Landen. Hij had zich volgens haar niet gerealiseerd hoe diep de wonden van het seksueel misbruik in de kerk in België nog zijn. "Ik denk dat hij daar misschien van wordt afgeschermd."

Ook zijn houding ten opzichte van de positie van vrouwen in de kerk en hoe hij zich opstelt tegenover de lhbti-gemeenschap is voor velen teleurstellend - zowel voor de progressieven als de conservatieven. "Iedereen is ontevreden, iedereen is boos."

Wat is er nog over van het imago van de paus als hervormer? Wat heeft hij in de ruim tien jaar dat hij aan het hoofd van de katholieke kerk staat bereikt?

Presentatie en montage: Elisabeth Steinz

Redactie: Judith van de Hulsbeek

Deze aflevering van De Dag kun je hier beluisteren.

