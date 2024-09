ANP AVRO-directeur Willem Vogt in 1967

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 19:18 • Aangepast vandaag, 19:42 Hilversum onderzoekt oorlogsverleden AVRO-directeur Willem Vogt

De gemeente Hilversum laat historisch onderzoek doen naar het handelen van Willem Vogt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat meldt omroep NH. Het oorlogsverleden van de AVRO-oprichter, tevens ereburger van Hilversum, kwam onlangs aan bod in de documentaire Het Verraad van Hilversum.

Vogt ontsloeg volgens de makers van de EO-documentaire geheel vrijwillig zijn Joodse personeel om de Duitsers te vriend te houden. Een van hen was radioverslaggever Han Hollander, die in 1928 als eerste verslag deed van een voetbalwedstrijd. Hij werd in 1943, drie jaar na zijn ontslag, vermoord in concentratiekamp Sobibór.

Eerder deze maand besloot de AVROTROS al dat de Willem Vogt-zaal in het voormalige hoofdkantoor van de AVRO een nieuwe naam krijgt vanwege de aantijgingen in de documentaire.

Ereburger

Willem Vogt is sinds de jaren 50 opgenomen in het Gulden Boek van Hilversum en werd daarmee ereburger vanwege zijn verdiensten voor de publieke omroep en de stad. Er was al eerder discussie over het handelen van Vogt tijdens de oorlog, maar toch werd zijn naam niet geschrapt uit het ereboek.

"Het onderzoek waartoe het college opdracht heeft gegeven moet op basis van historische bronnen uitwijzen of Vogt tijdens de oorlogsjaren antisemitisch, Duits-vriendelijk of verraderlijk handelde", schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Het onderzoek moet voor maart 2025 klaar zijn. Daarna neemt het college een besluit over Vogts ereburgerschap.

Geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog? Abonneer je dan hier op onze nieuwsbrief.