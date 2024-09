EPA Israëlische troepen verzamelen zich bij de Libanese grens

NOS Nieuws • vandaag, 18:58 Israëlisch grondoffensief tegen Hezbollah in Libanon lijkt aanstaande

Israël heeft de Verenigde Staten geïnformeerd over plannen voor een aankomend grondoffensief tegen Hezbollah in Libanon. Dat melden Amerikaanse media op basis van een Amerikaanse functionaris. CNN en The Washington Post schrijven dat het gaat om een beperkt grondoffensief in het zuiden van het land, kleiner van omvang dan het offensief in de vorige oorlog tegen Hezbollah in 2006. De aanval kan volgens CBS News binnen enkele uren al beginnen.

De Israëlische minister Gallant van Defensie zei vanmiddag dat "de volgende fase van de oorlog spoedig zal beginnen". Hij maakte niet expliciet duidelijk of hij daarmee doelt op een grondoffensief.

De nieuwe fase zal een "belangrijke factor zijn in het veranderen van de veiligheidssituatie", zei Gallant. Ook zal die volgens hem Israël in staat stellen om bewoners te laten terugkeren naar hun dorpen. "We zullen dit doen. We zullen de situatie veranderen en inwoners laten terugkeren naar huis."

Hezbollah vuurt al maandenlang raketten af op het noorden van Israël, naar eigen zeggen om Hamas in de Gazastrook te steunen. Het wil daar pas mee ophouden als er een staakt-het-vuren voor Gaza is afgesproken.

Terugkeer ontheemde Israëliërs 'officieel oorlogsdoel'

Vanwege de Hezbollah-beschietingen moesten tienduizenden Israëliërs hun huizen in het noorden van het land verlaten. Twee weken geleden bestempelde Israël de terugkeer van duizenden geëvacueerde inwoners naar Noord-Israël als officieel oorlogsdoel.

Enkele uren later ontploften de piepers die duizenden Hezbollah-leden gebruikten voor communicatie nagenoeg gelijktijdig. Israël heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval niet opgeëist, maar Hezbollah en zijn bondgenoten houden het land wel verantwoordelijk. Zeker 1000 Hezbollah-militanten raakten gewond, aan ogen, oren en handen.

Sindsdien heeft Israël de organisatie slag na slag toegebracht. Vrijdag werd de hoogste leider, Hassan Nasrallah, gedood bij een grote luchtaanval in het zuiden van Beiroet. Behalve Nasrallah kwamen ook andere hoge leiders van de beweging om het leven, onder wie Ali Karaki, commandant van Hezbollah in Zuid-Libanon.

Gevolgen voor Libanon enorm

Door de Israëlische aanvallen kwamen honderden burgers om het leven. Honderdduizenden inwoners van het zuiden van Libanon moesten hun huizen verlaten en vluchtten halsoverkop naar het noorden. De gevolgen zijn enorm voor de burgers van het land, dat al jaren in een diepe crisis verkeert.

Sinds het opvoeren van de aanvallen wordt volop gespeculeerd over een mogelijk Israëlisch grondoffensief in Libanon. Op 18 september verplaatste Israël al troepen naar de noordgrens. Het ging om de 98ste divisie. Die eenheid vocht maandenlang tegen Hamas in de Gazastrook.

Eerder vandaag meldde The Wall Street Journal al op basis van anonieme bronnen dat Israëlische commando's de afgelopen maanden kleine, doelgerichte aanvallen hebben uitgevoerd in het zuiden van Libanon. De special forces verzamelden volgens de Amerikaanse krant inlichtingen en deden verkenningen voor een mogelijk grondoffensief.

Oorlog in 2006 een open wond

Amerikaanse media schrijven dus dat het waarschijnlijk gaat om een kleiner offensief dan in 2006. Toen brak een oorlog uit nadat Hezbollah drie Israëlische militairen had gedood en twee andere militairen hadden gegijzeld. Tien dagen later begon Israël een grondoffensief met het terugdringen van Hezbollah achter de rivier Litani als doel.

De schade in Libanon was enorm. Aan Libanese zijde werden er naar schatting 1200 mensen gedood, onder wie honderden Hezbollah-leden. Ook kwamen 120 Israëlische militairen om het leven. Er werden ook tientallen Israëlische burgers gedood door raketten van Hezbollah op Israël. De oorlog duurde 34 dagen.