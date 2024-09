SQ Vision Op het woonwagenkamp zijn meerdere woningen doorzocht

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 13:49 Vijf aanhoudingen bij inval op woonwagenkamp Eindhoven uit tv-serie

De politie heeft vanochtend een inval gedaan op een woonwagenkamp in Eindhoven. Daarbij zijn vijf mannen aangehouden. Volgens Omroep Brabant is het bewuste kamp te zien in de tv-serie Bij Ons Op Het Kamp.

De inval is onderdeel van een onderzoek naar de productie van en handel in harddrugs, zegt de politie. Een arrestatieteam heeft meerdere woonwagens doorzocht. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen.

De mannen die zijn aangehouden zijn tussen de 27 en 53 jaar oud en komen allemaal uit Eindhoven. Drie van hen zijn op het woonwagenkamp aangehouden, één man werd elders in een huis in Eindhoven opgepakt. De vijfde man werd gearresteerd in een huis in Zaltbommel.

Meer details wil de politie nog niet geven vanwege het lopende onderzoek.