Belastingvoordeel elektrisch rijden sneller afgebouwd vanwege misrekening

Om elektrisch rijden te stimuleren betalen elektrische rijders op dit moment geen wegenbelasting, een voordeel van honderden euro's per jaar. Die regeling zou in 2026 ophouden te bestaan, maar om bij te dragen aan klimaatdoelstellingen besloot het kabinet-Rutte IV de regeling uit te breiden en een afbouwpad te maken tot 2031.

In 2 stappen naar 0

De korting zou stapsgewijs, via 75, 40, 35 en 30 procent naar nul procent gaan in 2031. Nu gaat de korting vanaf volgend jaar naar 25 procent en dan in 2031 in een keer naar nul. Hiermee is volgens het ministerie de hele tegenvaller tenietgedaan.