Stacaravan uitgebrand in Limburg, bewoner vermist

Op een camping in het Limburgse Arcen is vannacht een stacaravan uitgebrand. Ook waren ontploffingen te horen, die werden veroorzaakt door gasflessen die door het vuur zijn ontploft.

De regionale zender L1 meldt dat een hond de brand niet heeft overleefd. Het vuur op camping Klein Vink is onder controle, maar een bewoner van de stacaravan is vermist, zegt de brandweer Limburg-Noord op X . Twee mensen hebben rook ingeademd en zijn ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis voor nader onderzoek,

Iets voor 02.00 uur ontvingen hulpdiensten de eerste melding van de brand, waarna de brandweer uitrukte. Uit voorzorg zette de brandweer meerdere eenheden en een traumahelikopter in. Daardoor kon de schade aan naastgelegen caravans worden beperkt. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.