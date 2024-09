Nederlandse gebarentaal is de Curaçaose niet: eiland vraagt om erkenning

De Curaçaose gebarentaal moet op het eiland worden erkend als de officiële gebarentaal. Dat stelt het Nationaal Taalinstituut Curaçao (NTIC) in het kader van Werelddovendag . Nu is de Nederlandse gebarentaal op Curaçao de norm voor de ongeveer 6000 mensen die er gebruik van maken.

Talenmix

Veel mensen denken dat gebarentaal een universele taal is, maar gebaren variëren net zoveel als gesproken talen. Op Curaçao bestaat de gebarentaal niet uit één taal, net zoals de lokale gesproken taal Papiaments. Het brede palet aan culturen op het eiland wordt weerspiegeld in de gebruikte gebaren.

De Nederlandse gebarentaal werd eind jaren 90 op het eiland aangewezen als de officiële gebarentaal. "De afgelopen jaren werd echter steeds duidelijker dat een taal die in de Nederlandse context is ontstaan, niet per definitie in onze Curaçaose context past", zegt Marta Dijkhoff, directeur van het NTIC.