Argentinië-keeper Martínez geschorst om wangedrag na WK-kwalificatieduels

De FIFA heeft de Argentijnse keeper Emiliano Martínez voor twee interlands geschorst om zijn gedrag na twee WK-kwalificatieduels begin september. Martínez maakte na een duel met Chili een obsceen gebaar en gaf een paar dagen later een tik tegen een camera na een nederlaag tegen Colombia.

Na de gewonnen wedstrijd tegen Chili vierden de spelers van Argentinië het winnen van de Copa América in juli. Bij het ererondje hield Martínez de beker voor zijn kruis, net als na de gewonnen WK-finale in Qatar in 2022. Na de wedstrijd tegen Colombia sloeg hij tegen de lens van een camera waarmee hij op het veld werd gefilmd.