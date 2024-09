Reuters Mensen staan bij een vernietigd gebouw in het zuiden van Beiroet na een aanval van Israël

NOS Nieuws • vandaag, 04:34 Onduidelijkheid over toestand Hezbollah-leider Nasrallah na aanvallen Israël

Israël heeft gisteravond verschillende aanvallen uitgevoerd op gebouwen in een buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beiroet. Hierbij was het belangrijkste doelwit Hezbollah-leider Hassan Nasrallah, melden verschillende bronnen. Het is onbekend of hij nog in leven is.

Volgens de New York Times heeft Israël bij de aanvallen een bunker vernietigd nadat er informatie was binnengekomen dat Nasrallah daar aanwezig was voor een overleg. Israëlische media meldden gisteravond al dat de aanval 'geslaagd is'.

Een bron dicht bij Hezbollah heeft daarnaast aan persbureau Reuters laten weten dat er sinds de aanval geen contact meer is met de hoogste leiding van de militante beweging. Maar eerder op de avond meldde een bron van Reuters en het Iraanse persbureau Tasmin dat Nasrallah nog in leven zou zijn.

'Te vroeg om iets te zeggen'

Officieel heeft Israël nog niet gereageerd. Ook Hezbollah is nog niet met een verklaring gekomen. "Ik denk dat het nog te vroeg is om iets te zeggen", zei een hooggeplaatste Israëlische functionaris gisteravond.

De aanvallen op de wijk Dahieh waren de zwaarste in zeker een jaar tijd. De wijk vormt de machtsbasis van Hezbollah. Volgens Al Jazeera wonen er ongeveer 700.000 mensen in de wijk.

Reuters Rook boven Beiroet na een nachtelijke aanval

Verschillende gebouwen zijn verwoest bij wat Israël "precisieaanvallen" noemt. Zeker zes mensen zijn gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. 91 mensen raakten gewond. Bewoners van de wijk spraken van "complete chaos" na de aanval.

Na de Israëlische aanval in Beiroet voerde Hezbollah luchtaanvallen uit op Israël. Minstens twee raketten sloegen in in de stad Safad in het noorden van Israël. Tientallen andere raketten werden volgens het Israëlische leger onderschept.

Rond 23.30 uur volgde er een nieuwe luchtaanval van Israël op verschillende gebouwen in het zuiden van Beiroet. Volgers het Israëlische leger waren wapenvoorraden van Hezbollah doelwit. Hezbollah ontkent dat er wapens in de gebouwen lagen. De rest van de nacht zijn er nog meerdere aanvallen uitgevoerd op Beiroet.

Reuters Foto van een televisietoespraak van Nasrallah op 19 september 2024

Mocht Nasrallah zijn overleden, dan is dat een grote klap voor de militante beweging. Nasrallah werd in 1992 benoemd tot leider van Hezbollah, nadat zijn voorganger werd gedood bij een Israëlische luchtaanval. Onder zijn leiding voerde Hezbollah aanvallen - waaronder bomaanslagen - uit op Israëlische en joodse doelen wereldwijd. Bij aanslagen op de Israëlische ambassade en een joods cultureel centrum in Buenos Aires vielen tientallen doden.

In de jaren daarna groeide de militaire capaciteit van Hezbollah flink, grotendeels door steun van Iran. In het jaar 2000 trok Israël zich terug uit Libanon, mede door gewapend verzet van Hezbollah. Dat was belangrijk voor de vorming van zijn wereldbeeld; in een interview met The Washington Post in 2006 stelde hij dat het oppakken van de wapens "de enige manier is om te vechten tegen de bezettingsmacht Israël".

Nasrallah vertoont zich zelden in het openbaar. Volgens experts weet maar een klein groepje hooggeplaatste Hezbollah-leden waar hij zich schuilhoudt. Naar verluidt woont hij in een ondergrondse bunker, waarvandaan hij Hezbollah aanstuurt.

Wie is Hassan Nasrallah? Podcast De Dag maakte begin dit jaar een profiel over de man die al dertig jaar de leider van Hezbollah is.