Omstreden uitbreiding Wimbledon mag doorgaan: 38 nieuwe tennisbanen en 1 stadion

De uitbreiding is al jaren een grote wens van de All England Club. De extra ruimte moet het mogelijk maken het kwalificatietoernooi voor het grandslamtoernooi op dezelfde locatie te spelen. Tot op heden worden de kwalificaties afgewerkt op banen van het nabijgelegen Roehampton.

"We zijn hier natuurlijk erg blij mee", reageerde voorzitter Deborah Jevans van de All England Club. "De uitbreiding is nodig om te voorkomen dat Wimbledon achterop raakt bij de andere grandslamtoernooien. Onze planning is dat we ergens tussen 2030 en 2033 ballen kunnen slaan op de nieuwe locatie."