Britse jongens (13) krijgen 8,5 jaar cel voor dodelijke aanval met machete

De aanval gebeurde in Wolverhampton, een voorstad van Birmingham. Het slachtoffer, Shawn Seesahai, had de twee jongens gevraagd van een bankje in een park af te gaan. De jongens staken hem vervolgens meerdere keren in zijn rug, benen en hoofd. De steekwond in zijn rug was 23 centimeter diep en raakte zijn longen en hart.