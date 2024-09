Reddingsdienst haalt kinderen en begeleiders van schip op Waddenzee

Op de Waddenzee zijn 24 passagiers van een zeilschip gehaald dat water maakt. Het gaat om 21 scholieren en 3 begeleiders, allen uit Duitsland, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De eersteklassers van 12 tot 13 jaar waren bezig met een meerdaagse tocht over de Waddenzee.

De Duitse kinderen en hun begeleiders zijn uit voorzorg naar de wal in Harlingen gebracht. Niemand is gewond geraakt, maar de kinderen waren volgens schipper Laurens Sinaasappel wel wat geschrokken. Ze zitten inmiddels in de bus terug naar huis.