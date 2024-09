Doden en vermisten na aardverschuiving bij illegale goudmijn in Indonesië

Correspondent Mustafa Marghadi:

"Dit soort illegale mijnen komen vaker voor in Indonesië. In bergachtige gebieden heb je veel kleine dorpjes met arme mensen die proberen grondstoffen in de omgeving te vinden. De mijnen zijn door de nationale autoriteiten verboden, maar worden door lokale autoriteiten oogluikend toegestaan. Die kennen de mensen en snappen waarom ze dit doen.

Het is gevaarlijk werk en er gebeuren regelmatig ongelukken, maar niet vaak met zoveel doden als vandaag."