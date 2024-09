Nederlandse wielrengeschiedenis straks vereeuwigd in Hoogerheide

ANP Wagtmans wordt gehuldigd als winnaar van de Acht van Chaam 1968.

Tientallen jaren aan Nederlandse wielergeschiedenis krijgen eindelijk een plek. Het Nederlands Wielersport Museum is een stap dichterbij. De plannen daarvoor zijn vandaag gepresenteerd in Hoogerheide, in West-Brabant. En dat is voor ambassadeur en oud-wielrenner Rini Wagtmans een droom die na bijna 40 jaar uitkomt.

Wagtmans, zelf een befaamde renner, won in 1970 drie etappes in de Tour de France. Zestien jaar later, in 1986, schreef hij voor het eerst een brief, toen nog aan de gemeente Rucphen, met het idee om een nationaal museum te openen voor de sport.

De truien, trofeeën en andere relikwieën liggen nu veelal nog bij de renners van toen thuis, op zolder of in de garage. Daar moet, als alle plannen zijn goedgekeurd, volgend jaar verandering in komen. In een nieuw complex komt het nationaal museum, samen met een wielersociëteit, appartementen, horeca en een reisbureau voor fietstours.

Ook zal er in het museum een grote collectie fietsen en gele truien komen. Verder is het plan om ook met materiaal van het museum voor Beeld en Geluid samen te werken en per seizoen wisselende tentoonstellingen en exposities te laten zien, van baanwielrennen tot de grote rondes.

De keuze voor de plaats in West-Brabant komt niet uit de lucht vallen. Het is een regio waar veel grote namen uit de wielersport vandaan komen zoals Wim van Est, de eerste Nederlander met een gele trui. Het is het geboortedorp van Adrie van der Poel; de vader van wereldkampioen Mathieu van der Poel. Hoogerheide is ook de plaats waar de wereldbekerwedstrijd veldrijden wordt gehouden. De locatie van het nog te bouwen museum ligt vlak bij de finish.

Het Nederlands Wielersport Museum moet in oktober volgend jaar aan de Scheldeweg de deuren openen.

