Japanse man (88) vrijgesproken na tientallen jaren in dodencel

Japan-correspondent Anoma van der Veere:

"De door de politie afgedwongen bekentenis van Hakamada is enorm breed uitgemeten in Japan. De oud-bokser werd in 1966 dagenlang vastgehouden en onder hoge druk overtuigd om schuld te bekennen terwijl zijn toegang tot de buitenwereld, en een advocaat, volledig ontzegd werd.

Dit wordt ook wel 'gijzelaarsjustitie' genoemd, en is een praktijk die de Japanse politie volgens Human Rights Watch nog steeds systematisch toepast. Het is niet verrassend dat het veroordelingspercentage in Japan op 99,9 procent ligt.

De vrijspraak is groot nieuws. Ook omdat het verrassend is dat het iemand is gelukt te vechten tegen een traag, en vooral bureaucratisch, juridisch systeem waarin rechters consistent het advies van de politie opvolgen. Het is de eerste keer in 35 jaar dat iemand na de doodstraf alsnog is vrijgesproken, en pas de vijfde keer ooit dat het is voorgekomen in Japan.

Alhoewel steun voor de doodstraf onder Japanners nog hoog is, heeft deze zaak daarom wel de discussie weer op gang gezet of de hoogste straf nodig is. De vraag is namelijk of er wel genoeg juridische uitwegen zijn voor onschuldige mensen om zich te beschermen tegen de overmacht van de politie."