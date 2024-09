ANP Bananen in Franse supermarkt

NOS Nieuws • vandaag, 17:11 Cocaïne in Duitse supermarkten door fout bij drugssmokkel

In meerdere Duitse supermarkten zijn kilo's cocaïne aangetroffen in dozen met bananen. Medewerkers ontdekten de drugs en schakelden de politie in. Dat leidde tot een totale vondst van 95 kilo, verspreid over elf verschillende filialen van Aldi.

De drugs komen volgens de Duitse politie uit Zuid-Amerika en zouden een straatwaarde hebben van 7 miljoen euro. Ze kwamen aan in de haven van Antwerpen en belandden vervolgens in het centrale magazijn van de supermarktketen in Duitsland. Van daaruit werden de bananendozen verspreid over de winkels.

De politie spreekt van "een grote fout" van de smokkelaars. In de haven moet er iets misgegaan zijn met het ophalen van de drugs. Het was niet de bedoeling dat de lading drugs bij Aldi zou terechtkomen, zegt de politie. Een onderzoek naar de afzender loopt.

Vaker gebeurd

Zo'n fout is het afgelopen jaar vaker gemaakt. Zo werd eerder deze maand een soortgelijke vondst gedaan in vier Franse supermarkten. Dat ging om grofweg 50 kilo cocaïne. Ook in mei werden in een Frans magazijn honderden kilo's coke gevonden in de fruitvoorraad.

Het is niet ongebruikelijk dat drugs verborgen zitten in legale zendingen. Dat de zending specifiek in deze supermarkten terechtkomt, roept bij de politie vragen op over de controlemaatregelen in de Antwerpse haven en over het distributieproces van het bedrijf.

Aldi heeft nog niet gereageerd op de vondst van de drugs.